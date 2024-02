Berlin - Der Historiker Dieter Langewiesche erhält in diesem Jahr den Lion-Feuchtwanger-Preis der Akademie der Künste in Berlin. Mit einem besonderen Sinn für Begrifflichkeiten beteilige sich der 81-Jährige seit den 1970er-Jahren an Theoriedebatten, hieß es am Donnerstag zur Begründung. Der mit 7500 Euro dotierte Preis für historische Prosa soll am 7. Juli in der Akademie übergeben werden, dem 140. Geburtstag des Schriftstellers Feuchtwanger (1884-1958).

Langewiesche habe sich mit den großen Fragen der politischen Sozial- und Kulturgeschichte beschäftigt, so die Jury. Immer wieder habe er den Nationalismus und dessen zwiespältige Verbindung mit der Demokratie analysiert.

Langewiesche wurde im österreichischen Sankt Sebastian geboren. Von 1978 bis 1985 war er Professor für Neuere Geschichte an der Universität Hamburg, anschließend lehrte er bis 2007 Mittlere und Neuere Geschichte an der Universität Tübingen. Zudem baute er von 1997 bis 2000 als Prorektor die Universität Erfurt mit auf.

Der Lion-Feuchtwanger-Preis wurde von Feuchtwangers Ehefrau Marta Feuchtwanger (1891-1987) gestiftet. Die Akademie verleiht den Preis für historische Prosa in unregelmäßigen Abständen seit 1971. Jüngste Preisträger waren Robert Menasse, Edgar Hilsenrath und Reinhard Jirgl.