„From Zero“ bis nach ganz oben: Die US-Band Linkin Park bricht an der Chartspitze gleich mehrere Rekorde - und belegt mit Album und Singles obendrein gleich einige Plätze in den Hitlisten.

Baden-Baden - Die US-Band Linkin Park hat es geschafft: Sie haben zugleich die Spitze der deutschen Single- und Album-Charts erreicht. „"From Zero“ ist mit über sechs Millionen Abrufen das meistgestreamte Album einer Band am Starttag und mit über 23 Millionen Klicks auch das meistgestreamte Album einer Band in der Startwoche“, hieß es von den Chartsermittlern in Baden-Baden. Damit legen die US-Rocker den Angaben zufolge den nach Verkaufszahlen zweiterfolgreichsten Start des Jahres hin - nach Weltstar Taylor Swift („The Tortured Poets Department“).

Ihr Song „The Emptiness Machine“ führt nun bereits zum elften Mal die Single-Charts an. Mit „Heavy Is The Crown“ klettern sie von der 14 auf die Drei, der Song „Two Faced“ steigt direkt auf der Fünf neu ein. Damit sind sie laut GfK Entertainment die erste Band überhaupt, die drei Songs gleichzeitig in die Top Fünf befördert. Und das ist nicht alles - mit „Over Each Other“ (11) und den Dauerbrennern „In The End“ (42) und „Numb“ (55) ergattern sie weitere Plätze in der Hitliste.

Nach dem tragischen Tod des Frontmanns Chester Bennington, der sich im Jahr 2017 das Leben genommen hatte, war es lange still um Linkin Park. Vor rund zwei Monaten meldete sich die Band dann überraschend zurück - mit Emily Armstrong als neuer Sängerin und Colin Brittain als neuem Schlagzeuger. Seitdem hält die Begeisterung der Fans an - für 2025 haben sie bereits vier Konzerte in Deutschland angekündigt.

Weihnachtsklassiker in den Top 10

Auch die Weihnachtslieder bahnen sich weiter ihren Weg nach oben - mittlerweile stehen 17 Weihnachtssongs in den Single-Charts. Zwei Klassiker knacken sogar schon die Top Ten: Mariah Carey mit „All I Want For Christmas Is You“ auf Platz acht und „Last Christmas“ von Wham! auf Platz neun. Weiter oben findet sich die deutsche Künstlerin Nina Chuba mit ihrem Song „Fata Morgana“ auf Platz zwei, Platz vier macht „APT.“ von K-Pop-Ikone ROSÉ und R&B-Sänger Bruno Mars.

In den Album-Charts segeln Die Toten Hosen mit ihrem 40 Jahre alten Klassiker „Unter falscher Flagge“ auf Platz zwei, wie es aus Baden-Baden hieß. Die Metal-Band Sodom landet mit einer Wiederauflage ihrer 1992er-Platte „Tapping The Vein“ auf Rang drei.