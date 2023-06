Linken-Politiker: AfD-Sieg in Sonneberg „politische Zäsur“

Sören Pellmann (Die Linke), steht am Rednerpult beim Bundesparteitag der Linken in der Messe Erfurt.

Sonneberg/Berlin - Der Linken-Ostbeauftragte Sören Pellmann hat den AfD-Wahlsieg im Landkreis Sonneberg in Thüringen als politische Zäsur bezeichnet. „Das muss ein allerletzter Warnschuss für alle Bundestagsparteien sein“, forderte der Leipziger Bundestagsabgeordnete am Sonntagabend. „Insbesondere die Bundesregierung darf nicht länger eine Politik machen, die keine Probleme löst, sondern zusätzliche schafft.“

Es gelte nun, Landtagswahlsiege der AfD in Ostdeutschland im kommenden Jahr zu verhindern. Dafür müsse die Politik Normalbürger in den Mittelpunkt rücken. „Wer die AfD klein machen will, muss die Wähler zurückgewinnen“, meinte Pellmann. „Dafür braucht es eine Politik der ausgestreckten Hand.“

Im Landkreis Sonneberg in Südthüringen hatte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann am Sonntag die Stichwahl um das Amt des Landrats gewonnen. Es ist das erste kommunale Spitzenamt für die Rechtspartei bundesweit.