Berlin - Der Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat sich mit dem Berliner Wahlergebnis zufrieden gezeigt. „Angesichts der Gesamtlage ist das für uns ein sehr gutes Ergebnis“, sagte Bartsch am Sonntag nach ersten Prognosen in der ARD. Das Ergebnis zeige, dass die Linke wieder da sei. „Es ist klar, dass die Zerstrittenheit der Linken nicht positiv wirkt“, sagte Bartsch weiter. Aber dies sei nun überwunden. Auch für die Zukunft könne er sich eine „Regierungsverantwortung für die Linke in Berlin“, vorstellen sowie die „Fortführung eines Mitte-Links-Projekts.“