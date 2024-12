Berlin - Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat sich schockiert über die Bilder nach dem Anschlag in Magdeburg geäußert. „Mein tiefes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen“, schrieb Schwerdtner auf X. „Danke an die vielen Helfern, die in dieser schweren Nacht alles geben. Wir sind in Gedanken bei den Betroffenen. Jetzt braucht es Aufklärung statt Debatten auf Kosten der Opfer.“