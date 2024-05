Halle - Die Linken-Landtagsabgeordnete Henriette Quade ist nach Angaben ihrer Fraktion von der Polizei verletzt worden, als sie in der Innenstadt von Halle eine spontane Versammlung gegen Antisemitismus anmelden wollte. Quade habe dabei am Donnerstag Prellungen der Brust- und Lendenwirbelsäule erlitten, teilte die Linken-Fraktion am Freitag mit. Die Abgeordnete sei von der Polizei gewaltsam zu Boden gebracht worden, als sie die spontane Versammlung anmelden wollte, hieß es von der Fraktion.

Die Polizei bestätigte auf Nachfrage einen „Vorfall“, bei dem Quade mit Polizeikräften zu tun gehabt habe. Es seien Anzeigen erstattet worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen.

Linken-Fraktionschefin Eva von Angern erklärte: „Ich bin entsetzt von der rechtswidrigen Polizeigewalt gegen unsere Fraktionskollegin.“ Von Angern forderte eine sofortige Aufarbeitung des Polizeieinsatzes durch das Innenministerium sowie die zuständigen Strafverfolgungsbehörden.