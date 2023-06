Landratswahl in Sonneberg

Das Landratsamt in Sonneberg.

Erfurt - Nach dem starken Abschneiden der AfD bei der Landratswahl in Sonneberg wollen auch die Thüringer Linken den CDU-Kandidaten Jürgen Köpper bei der Stichwahl unterstützen. „Auch wir werden zur Wahl von Herrn Köpper aufrufen“, sagte die Landesvorsitzende der Linken, Ulrike Grosse-Röthig, am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Alle demokratischen Parteien im Landkreis müssten nun der Vernunft folgen „und sich auf die Unterstützung des demokratischen Kandidaten verständigen“. „Das ist eine Frage des Verantwortungsbewusstseins für die Demokratie.“ Vor den Linken hatten bereits SPD und FDP zur Wahl Köppers aufgerufen.

Bei der ersten Runde der Landratswahl hatte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann am Sonntag nach dem vorläufigen Ergebnis 46,7 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten - und wäre damit beinahe zum ersten AfD-Landrat Deutschlands gewählt worden. Dafür wären mehr als 50 Prozent der Stimmen nötig gewesen.

Der CDU-Politiker Köpper kam auf einen Stimmenanteil von 35,7 Prozent. Nun wird es eine Stichwahl zwischen Sesselmann und Köpper geben, die für den 25. Juni geplant ist. 49,1 Prozent der Wahlberechtigten hatten im ersten Wahldurchgang ihre Stimme abgegeben.

Bereits vor wenigen Wochen schrammte im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree bei einer Landratsstichwahl ein AfD-Kandidat nur knapp am Wahlsieg vorbei. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hatte Anfang Mai das Ziel ausgegeben, in Sonneberg den ersten AfD-Landrat Deutschlands zu stellen. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.