Linke will Aufklärung über Polizeieinsatz am „Tag X“

Leipzig - Die Linksfraktion im sächsischen Landtag hat wie angekündigt eine Sondersitzung des Innenausschusses zum Polizeieinsatz am linksautonomen „Tag X“ in Leipzig beantragt. Voraussichtlich werde der Ausschuss am kommenden Montag zusammenkommen, sagte Fraktionssprecher Kevin Reißig auf Anfrage.

Die Linke stellt vor allem die stundenlange Einkesselung von rund 1000 Demonstrantinnen und Demonstranten infrage. Die Innenpolitikerin Kerstin Köditz hatte kritisiert, dass die „Herstellung menschenunwürdiger Bedingungen“ weder verhältnismäßig noch ein Beitrag zur Deeskalation sei.

Der Polizeikessel war am Samstag entstanden, nachdem eine Kundgebung gegen die Einschränkung der Versammlungsfreiheit aufgelöst worden war. Die Polizei hatte zuvor mehrfach die vielen schwarzvermummten Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb der Demo aufgefordert, ihre Vermummungen abzulegen. Dann kündigte sie per Lautsprecherdurchsage polizeiliche Maßnahmen für all jene an, die sich nicht entfernten. Die Lage eskalierte, es flogen Steine und ein Brandsatz.