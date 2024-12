Mit Tausenden Stromabschaltungen haben Energieversorger in Thüringen allein 2023 auf unbezahlten Stromrechnungen reagiert. Oft trifft es Menschen, die jeden Cent umdrehen müssen.

Erfurt - Angesichts von Tausenden Stromabschaltungen in Haushalten dringt die Thüringer Linke in den Haushaltsverhandlungen für 2025 auf weitere Energiehilfen des Landes für finanziell klamme Verbraucher. Nötig sei eine verlässliche Co-Finanzierung von kostenlosen Energieberatungen und ein neuer Härtefallfonds, verlangte die Linke-Landesvorsitzende Ulrike Grosse-Röthig in einer Mitteilung. Zudem sei ein bundesweites Verbot von Strom- und Gassperren notwendig.

Grosse-Röthig verwies auf kürzlich veröffentlichte Zahlen der Bundesregierung, nach denen Thüringer Haushalten im Jahr 2023 mehr als 6.000 Mal wegen unbezahlter Rechnungen der Strom abgestellt wurde. Unter der früheren rot-rot-grünen Regierung hatte das Land wegen der explosionsartig gestiegenen Energiekosten nach dem Beginn des Ukraine-Krieges einen Energie-Hilfsfonds aufgelegt.