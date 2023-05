Das Logo der Linken ist bei einem Parteitag an einem Mikrophon angebracht.

Erfurt - Bei einer Sondersitzung des Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag zur Treuhand werden nach Angaben der Links-Fraktion Bernhard Vogel und Christa Luft erwartet. Mit den beiden sagten zwei Akteure der Wendezeit in öffentlicher Sitzung aus, teilte die Fraktion am Sonntag mit. Der heute 90 Jahre alte Vogel war von 1992 bis 2003 CDU-Ministerpräsident in Thüringen, die 85-jährige Luft war die letzte Wirtschaftsministerin der DDR.

Im Ausschuss werde es am Dienstag unter anderem darum gehen, ob die Treuhand willens und fähig gewesen sei, die Käufer von Thüringer Betrieben zu überprüfen, sagte der Obmann der Links-Fraktion im Ausschuss, Andreas Schubert. Es gehe seiner Fraktion um die Frage, welche Alternativen es zur „Hochdruckprivatisierung“ der Treuhand mit ihren „verheerenden Auswirkungen“ bei der Überleitung der DDR-Wirtschaft in die Marktwirtschaft gegeben habe.

Einzelfälle wie die Abwicklung des Kaliwerks „Thomas Müntzer“ in Bischofferode oder des Suhler Fahrzeug- und Jagdwaffenwerks „Ernst Thälmann“ sollen in kommenden Sitzungen aufgegriffen werden.

Der Ausschuss soll die Arbeit der Treuhand als Privatisierungsbehörde nach der Wiedervereinigung in Thüringen untersuchen.