Linke stellt weitere Hilfsangebote in Aussicht

Berlin - Der Linke-Fraktionvorsitzende Carsten Schatz hat zugesichert, dass der Senat bei den Hilfsangeboten in der Energiekrise nachlegen werde. „Wir haben im Frühjahr den Berlinerinnen und Berlinern versprochen, dass wir sie in dieser Krise nicht allein lassen werden“, sagte Schatz am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus. „Dieses Versprechen steht.“ Deshalb würden die bisher im Haushalt eingeplanten Mittel zur Unterstützung nochmals erheblich aufgestockt, erklärte Schatz, allerdings ohne konkrete Zahlen zu nennen.

„Wir werden nicht abwarten, ob der Bund sich noch zu einem Moratorium bei Wohnungskündigungen durchringt“, sagte Schatz. „Wir werden dafür sorgen, dass keine Mieterinnen und Mieter bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften auf die Straße gesetzt werden, weil sie gestiegene Energiekosten nicht zahlen können.“ Diese Erwartung werde der Senat auch an alle anderen Vermieter in der Stadt herantragen und mit ihnen darüber sprechen, wie das zu vermeiden sei.

Gleiches gelte für drohende Strom- und Gassperren. „Wir wollen verhindern, dass die Energiekosten für die Menschen zur Schuldenfalle werden.“ Es sei außerdem der erklärte Wille der Koalition, noch in diesem Jahr eine Zwischenlösung für ein preiswertes Nahverkehrsticket an den Start zu bringen. Die Linke strebe dabei eine Lösung an, die auch Inhaberinnen und Inhaber des Sozialtickets spürbar entlaste.