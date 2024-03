Die Linke regiert seit 2014 mit kurzer Unterbrechung in Thüringen. Auf einem Landesparteitag in Ilmenau will die Partei ein Regierungsprogramm beraten - und am Sonntag beschließen.

Ilmenau - Die Linke setzt bei der Landtagswahl auf ihren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und ein Regierungsprogramm, das mehr Staat im Interesse der Schwachen in der Gesellschaft erreichen will. Das Programm soll am Samstag (10.00 Uhr) auf einem Parteitag in Ilmenau von den beiden Parteivorsitzenden Ulrike Grosse-Röthig und Christian Schaft vorgelegt werden. Bei der Beratung geht es auch um einige Änderungsvorschläge der Parteibasis zu dem Entwurf des Vorstandes. Beschlossen werden soll das Programm, das unter anderem die Gründung einer Landeswohnungsgesellschaft, eine Art Thüringen-Ticket für 28 Euro und beitragsfreie Bildung vorsieht, am Sonntag.

Die Linke regiert seit 2014 zusammen mit SPD und Grünen in Thüringen - derzeit als Minderheitskoalition, die im Landtag Kompromisse mit der Opposition eingehen muss. Ramelow wird ebenso wie der Bundesvorsitzende Martin Schirdewan auf dem zweitägigen Parteitag sprechen.