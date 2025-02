Die Linke in Thüringen erlebt nach Angaben der Landesvorsitzenden Ulrike Grosse-Röthig derzeit eine „nie dagewesene“ Eintrittswelle.

Erfurt - Die Linke in Thüringen erlebt nach Angaben der Landesvorsitzenden Ulrike Grosse-Röthig derzeit eine „nie da gewesene“ Eintrittswelle. Im Januar seien insgesamt 226 Menschen in Thüringen in die Partei eingetreten. Unter den neuen Mitgliedern seien deutlich mehr Frauen und mehr junge Menschen als bei den Neueintritten der vergangenen Jahre. Insgesamt zählt die Thüringer Linke nunmehr 3.380 Mitglieder.