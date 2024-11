Berlins Linke-Vorsitzender Maximilian Schirmer ist zuletzt in die Führungsriege der Bundespartei aufgestiegen. Nun will er einen Schritt weiter gehen.

Linke-Landeschef will in den Bundestag

Linke-Chef Maximilian Schirmer will in Bundestag (Archivbild)

Berlin - Berlins Linke-Vorsitzender Maximilian Schirmer will in den Bundestag. Der Politiker kündigte an, im Wahlkreis Pankow als Direktkandidat anzutreten. Dort bekommt es der 34-Jährige voraussichtlich unter anderem mit dem Grünen-Abgeordneten Stefan Gelbhaar zu tun, der den Wahlkreis zuletzt direkt gewann.

Schirmer (34) ist seit 2023 gemeinsam mit Franziska Brychcy Vorsitzender der Berliner Linken. Seit Oktober 2024 ist er zudem stellvertretender Bundesvorsitzender.

„Ich trete an, um auch für diejenigen zu kämpfen, die nach harter Arbeit und Kinderbetreuung nicht mehr die Zeit oder die Kraft haben, noch politisch aktiv zu sein“, heißt es in einer Erklärung Schirmers, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

„Als Pankower Pflanze und Berliner Schnauze werde ich auch bei Konzernchefs oder abgehobenen Politikern kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich will zuhören, statt von oben herab zu predigen.“ Er wolle im Bundestag für soziale Sicherheit, gerechte Löhne und eine stabile Demokratie streiten, so Schirmer.