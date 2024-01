Potsdam - Die Linken in Brandenburg entscheiden an diesem Samstag darüber, mit welchem Spitzenpersonal die Partei in den Landtagswahlkampf zieht. Beim Parteitag in Templin in der Uckermark (10.00 Uhr) wird am Vormittag auch Linken-Urgestein Gregor Gysi erwartet.

Die Partei stellt am Wochenende ihre Landesliste für die Landtagswahl im September auf und bestimmt damit, wen sie ins Parlament schicken will. Die Linke käme laut einer Wahlumfrage aus dem Januar auf 6 Prozent der Stimmen. Bei der Landtagswahl 2019 hatte sie 10,7 Prozent geholt.

Nach dem Willen der Parteiführung soll Linken-Chef Sebastian Walter mit einem Team aus zwei Frauen an der Spitze in den Landtagswahlkampf ziehen - mit den Landtagsabgeordneten Kathrin Dannenberg und Isabelle Vandre auf Listenplatz zwei und drei. Um den ein oder anderen Platz auf der Landesliste konkurrieren auch Bewerber gegeneinander. Der Landesparteitag geht am Sonntag weiter.

Die brandenburgische Linke berichtete vor kurzem, seit der Abspaltung des Bündnisses Sarah Wagenknecht seien im vergangenen Jahr besonders viele neue Mitglieder gewonnen worden. Die Partei hat rund 4150 Mitglieder (Stand Januar).

Am Samstag kommt in Berlin das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zu seinem ersten Parteitag zusammen. Die ehemalige Linken-Politikerin Wagenknecht hatte die Partei am 8. Januar mit etwa 40 Personen gegründet und die ersten 450 Mitglieder aufgenommen. In Brandenburg ist die Partei im Aufbau.