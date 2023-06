Magdeburg - Angesichts des Fachkräftemangels in den Sozial-, Erziehungs- und Pflegeberufen fordert die Linke-Fraktion eine Praktikumsprämie für Schüler. „Gerade kleine Betriebe benötigen mehr Unterstützung bei der Ausbildung junger Menschen“, sagte die sozialpolitische Sprecherin Monika Hohmann am Freitag. Mit der Praktikumsprämie für Schülerinnen und Schüler sollten Anreize geschaffen werden, um diese Berufe kennenzulernen. Außerdem solle die Motivation gesteigert werden, in diesen Bereichen eine Ausbildung aufzunehmen, so Hohmann.

Die Prämie könnte nach Angaben der Fraktion 120 Euro pro Woche betragen und soll dabei auf vier Wochen im Jahr begrenzt werden. Ein entsprechender Antrag steht nächste Woche im Parlament zur Beratung an. In Sachsen-Anhalt gibt es bereits eine Praktikumsvergütung in Handwerksbetrieben, eine Ausweitung auf landwirtschaftliche Betriebe wird aktuell diskutiert.