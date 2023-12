Geflüchtete Linke: CDU-Entwurf zu Migrationspolitik teils „unmenschlich“

Die CDU will Migranten mit geringer Bleibeperspektive in Abschiebezentren unterbringen. Vertreter von Linke, SPD und Grünen reagierten entsetzt. Zünglein an der Waage könnte wieder die AfD sein.