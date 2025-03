Der Busfahrer wird eingeklemmt, als sein großes Gefährt in der Bremer Altstadt mit einem Lichtmast kollidiert. Der Mann muss von der Feuerwehr befreit werden.

Der Busfahrer und ein Fahrgast wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto).

Bremen - Ein Bus mit etwa zehn Insassen ist in der Nacht in Bremen mit einem Lichtmast kollidiert. Der Busfahrer sei bei dem Unfall in der Altstadt gegen 3:30 Uhr schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zudem waren den Angaben zufolge mehrere Insassen bei dem Unfall gestürzt, wobei diese sich leicht verletzten. Neun Fährgäste wurden demnach vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Der Linienbus fuhr laut Polizei mittig auf den zwischen der Fahrbahn angelegten Gleisen, als der 40 Jahre alte Fahrer nach links abkam und frontal mit einem Lichtmast zusammenstieß. Der Busfahrer sei durch den Unfall eingeklemmt worden und schließlich von den Feuerwehrkräften befreit worden.

Hoher Sachschaden

Durch den Zusammenstoß sei der Lichtmast umgefallen und vollständig zerstört worden. Dabei wurde ein entgegenkommender Linienbus laut Polizei ebenfalls beschädigt. An dem zerschmetterten Mast waren laut Polizei Oberleitungen der Straßenbahn befestigt.

Der Sachschaden wird von der Polizei als hoch eingeschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst noch an.