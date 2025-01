Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner kommt am Montag im Rahmen des Wahlkampfes nach Niedersachsen und Bremen. In Lüneburg startet der ehemalige Finanzminister.

Lindner zum Wahlkampf in Lüneburg, Oldenburg und Bremen

Lüneburg - Sechs Wochen vor der Bundestagswahl will der FDP-Vorsitzende Christian Lindner in Lüneburg, Bremen und Oldenburg für die Liberalen werben. Die Veranstaltung am Montag im Kunstsaal Lüneburg (10.30 Uhr) findet unter dem Motto „Alles lässt sich ändern“ statt. Es sollen aktuelle politische Herausforderungen, das Wahlprogramm der Freien Demokraten sowie regionale Themen im Mittelpunkt stehen.

Danach spricht der 46 Jahre alte ehemalige Finanzminister in Bremen (13.30 Uhr) auf dem Markplatz. Es soll auch der Bremer FDP-Vorsitzende Thore Schäck zu Wort kommen. Nachmittags (16.30 Uhr) führt Lindner Wahlkampf in Oldenburg.