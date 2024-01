Berlin - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat zum 79. Jahrestag der Befreiung des früheren deutschen Konzentrationslagers Auschwitz betont, dass der Holocaust sich nicht wiederholen dürfe und das Gedenken mit der Historie des Gebäudes seines Amtssitzes verbunden. „Es war das Gedankengut der Entmenschlichung, das in Nazi-Deutschland den Weg für den Holocaust bereitet hat. Das, was damals geschah, darf sich nie wiederholen“, wurde Lindner am Samstag in einem Posting des Finanzministeriums auf der Plattform X (früher) Twitter zitiert.

In dem Beitrag war ein Foto von Lindner in einem Sitzungssaal zu sehen. „In diesem Saal im heutigen Bundesfinanzministerium wurde 1938 das vorbereitet, was später als Wannseekonferenz in die Geschichtsbücher einging: die Koordinierung der massenhaften Ermordung europäischer Juden“, hieß es in der Bildbeschreibung dazu.

Das Bundesfinanzministerium hat seit 1999 im Detlev-Rohwedder-Haus seinen Sitz. Der Prestigebau wurde in der NS-Zeit in den Jahren 1935/1936 als Sitz des Reichsluftfahrtministeriums erbaut.

Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen die Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet, überwiegend Juden. Seit 1996 wird das Datum in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen, die Vereinten Nationen haben das Datum 2005 zum Gedenktag ausgerufen.