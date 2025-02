Darmstadt - Aus Sicht von Trainer Florian Kohfeldt ist die Vertragsverlängerung des SV Darmstadt 98 mit Verteidiger Matthias Bader ein „gutes Zeichen“. „Damit er sich weiter auf seine vollständige Genesung konzentrieren kann“, sagte Kohfeldt vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Die Lilien hatten den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Matthias Bader vorzeitig verlängert, obwohl sich der 27-Jährige derzeit in der Reha von seinem im September erlittenen Kreuzband- und Innenmeniskusriss erholt. Zu Vertragsdetails machte der SVD keine Angaben. „Die Verbundenheit zu Stadt und Verein wollen wir weiter in der Mannschaft erhalten. Dafür ist Matze ein wichtiger Baustein“, so Kohfeldt.

Bader will Vertrauen zurückzahlen

Man wolle Bader die Möglichkeit geben, sich in den kommenden Monaten, ohne sich Gedanken um seine Zukunft machen zu müssen, voll auf seine weitere Genesung zu konzentrieren. Dann könne er hoffentlich zu Beginn der Sommer-Vorbereitung wieder in das Mannschaftstraining einsteigen, hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Er freue sich „sehr darüber, dass Darmstadt 98 und die Verantwortlichen trotz meiner schweren Verletzung mit dem Wunsch auf mich zugekommen sind, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Ich werde alles daransetzen, so bald wie möglich auf den Platz zurückzukehren, um das in mich gesetzte Vertrauen zurückzuzahlen“, wurde Bader in der Vereinsmitteilung zitiert.

Kohfeldt mit viel Respekt vor Magdeburg

Der kommende Gegner aus Magdeburg sei „ein klarer Aufstiegsfavorit“, sagte Kohfeldt. „Weil sie ihre Spielidee über mehrere Jahre gefestigt haben. Sie wissen, auch mit Phasen innerhalb der Saison umzugehen, in denen es mal nicht so läuft. Daher treffen wir auf eine sehr gefestigte Mannschaft am Sonntag.“ Magdeburg sei eines „atmosphärischsten Auswärtsspiele“ des Jahres. „Mich spornt so eine Atmosphäre an. Ich hoffe, dass ich meine Vorfreude auf meine Spieler übertragen kann“, erklärte Darmstadts Coach.