Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies dankt den Menschen für einen rücksichtsvollen Umgang miteinander im Wintersturm „Elli“. Viele seien zu Hause geblieben und sehr umsichtig gewesen, sagte der SPD-Politiker. „Das hat schon mal geholfen, dass wir nicht so viele Probleme erlebt haben und die Straßen vielleicht auch nicht ganz so voll waren.“

Der Regierungschef dankte auch den Einsatzkräften, die dafür sorgten, dass die Straßen so gut es geht befahrbar seien. An vielen Stellen habe auch der Nahverkehr noch funktioniert.

Zugleich warnte Lies, es könne auch weiter glatt werden. „Also: Bitte vorsichtig bleiben und da, wo es nicht sein muss, auch nicht unnötig auf die Straße gehen“, appellierte er.