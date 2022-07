Lies sieht Grundlage für einfacheren Abschuss von Wölfen

Hannover - Landesumweltminister Olaf Lies hält es aufgrund einer neuen Studie für möglich, den Abschuss von einzelnen Wölfen rechtlich zu vereinfachen. Die von seinem Ministerium in Auftrag gegebene wissenschaftliche Untersuchung der Universität für Bodenkunde in Wien zur Wolfspopulation zeige, dass sich der Wolf unter den gegenwärtigen Bedingungen bis 2030 in Niedersachsen und in Deutschland in allen potenziellen Lebensräumen niedergelassen haben werde.

Bis dahin könnten demzufolge mehr als 1000 Wölfe in Niedersachsen leben. Die Studie zeige aber auch, dass der Abschuss einzelner Tiere das Wachstum der Gesamtpopulation nur verlangsame, aber nicht bedrohe, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover.

Der Wolf ist in der EU eine streng geschützte Art; Abschüsse sind nur unter strengen Auflagen in Einzelfällen erlaubt. Der Bund habe mit der Studie nun eine Grundlage, die rechtlichen Regeln für ein Wolfsmanagement zu vereinfachen, sagte Lies. Das Beispiel Frankreichs zeige, dass das auch unter Einhaltung des EU-Rechts möglich sei.