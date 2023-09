Osnabrück - Niedersachsen steht nach Angaben von Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies in den kommenden Jahren vor gewaltigen Aufgaben bei der Sanierung und dem Ersatzbau von Straßen und Straßenbrücken. In Niedersachsen gebe es auf Bundes- und Landesstraßen 4800 Brücken, 3200 von ihnen seien vor 1985 gebaut worden und damit 40 Jahre und älter, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag beim Niedersächsischen Straßenbautag 2023 des Baugewerbeverbandes Niedersachsen und des Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen in Osnabrück.

Aktuell seien rund 150 Brücken von Bundes- und Landesstraßen in einem so schlechten baulichen Zustand, dass sie zwingend durch ein Ersatzbauwerk zu ersetzen seien. „Wir müssen sehen, dass wir beim Thema Ersatzbauwerk zügig werden in der Umsetzung“, sagte Lies. Das Genehmigungsverfahren müsse schneller werden; Ersatzbauten dürften von der Planung her nicht genauso aufwendig sein wie komplett neu geplante Bauwerke.