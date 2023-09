Hannover - Bei einem Arbeitseinsatz als Dachdecker hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies auf die Bedeutung von Handwerkern angesichts des Klimawandels hingewiesen. „Gerade hier brauchen wir Fachkräfte, also möglichst viele junge Menschen, die sich für eine Ausbildung im Handwerk entscheiden. Sie werden das bauen und umsetzen, was wir uns beim Klimaschutz und bei der Abfederung der Klimafolgen gesellschaftlich vorgenommen haben“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover anlässlich der Einweihung eines sogenannten Retentionsdachs. Dabei handelt es sich um ein begrüntes Dach, das mehr als 60 Liter Regenwasser aufnehmen, langsam abgeben und so die Folgen von Starkregen abmildern soll.