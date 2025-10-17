Hannover - Die Deutsche Bahn darf nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies nicht die Bedürfnisse von Pendlern aus den Augen verlieren. „Der Pendelverkehr, der täglich stattfindet, kommt mir manchmal zu kurz“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview von NDR Info. „Wir diskutieren häufig, wenn wir über die Bahn reden, über Fernverkehr. Das ist aber ein Bruchteil der Menge im Vergleich zu den Pendlern, die täglich die Bahn nutzen. Deswegen wünsche ich mir mehr Fokus auf die Pendler. Das ist auch mehr Fokus auf Klimaschutz.“

Lies appellierte, die gesamte Fläche müsse an das Schienennetz angebunden sein, gerade in Niedersachsen. „Wir können nicht das ganze Geld der Bahn nur in die Strecken für den Fernverkehr stecken“, sagte der Regierungschef. „Ich muss genauso dafür sorgen, dass ich eine gesicherte Bahnverbindung nach Emden habe, wie ich eine Verbindung von Hamburg nach Hannover brauche. Das vergisst die Bahn aus meiner Sicht.“