Hannover - Wegen einer liegen gelassenen Laptoptasche hat die Bundespolizei am Donnerstag Teile des Hauptbahnhofs in Hannover geräumt und abgesperrt. Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens hatten die Tasche vor einem Geschäft bemerkt und die Beamten verständigt, wie die Polizei mitteilte. Nachdem diese auch mithilfe von Durchsagen keine Hinweise auf den Besitzer erhielten, untersuchten Spezialkräfte die Tasche und schlossen eine Gefährdung aus. In der Tasche befanden sich den Angaben zufolge Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs. Rund eine Stunde nach der Alarmierung wurden die Absperrmaßnahmen aufgehoben.