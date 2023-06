Berlin - In Berlin-Lichtenberg ist eine etwa 600 Quadratmeter große Freifläche mit Sperrmüll in Brand geraten. Rund 50 Einsatzkräfte seien in der Nacht zum Mittwoch vor Ort, teilte die Feuerwehr mit. Demnach gibt es keine Verletzten. Der Rauch habe sich bis in die Ortsteile Kreuzberg, Treptow und Neukölln ausgeweitet. Laut Feuerwehr ist der Rauch ungefährlich. Die Bürger erhalten eine Warnmeldung.