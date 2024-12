Leverkusen - Geschäftsführer Simon Rolfes gibt die Hoffnung auf einen Verbleib von Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen auch über diese Saison hinaus noch nicht auf. „Dass für Jona die Tür hier auf ist, das weiß er“, sagte Rolfes vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli bei Sky. Allerdings sei die aktuelle Situation so, „dass der Vertrag ausläuft und dass er im Normalfall geht. Aber im Fußball ändern sich manchmal auch Sachen.“

Nationalspieler Tah ist nicht nur wegen seiner Qualität ein europaweit heiß begehrter Innenverteidiger, sondern auch wegen seines Ende Juni 2025 auslaufenden Vertrags beim deutschen Double-Gewinner. Zuletzt hatte Sky berichtet, dass der von Ex-Bundestrainer Hansi Flick gecoachte FC Barcelona gute Chancen auf einen ablösefreien Transfer des 28-Jährigen habe.

Auch der FC Bayern ist im Rennen

Auch der FC Bayern hat starkes Interesse an Tah, ein Wechsel zum deutschen Rekordmeister in der vergangenen Transferperiode war nach zähen Verhandlungen aber nicht zustande gekommen. „Und Bayern hat weiter sehr gute Chancen, ihn zu bekommen“, hatte Tahs Berater Pini Zahavi im Interview der „Welt am Sonntag“ Mitte November gesagt: „Wir hätten Leverkusen gern einen Transfererlös gebracht. Nun werden sie kein Geld bekommen.“

Dass der Innenverteidiger bei Bayer seinen Vertrag noch verlängert, ist unwahrscheinlich. „Mit Jona sind wir sehr klar in der Kommunikation“, sagte Rolfes, „und dann werden wir mal sehen, wo sich die Sache hinentwickelt. Dass es Spekulationen gibt, das finde ich nicht dramatisch.“