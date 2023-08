Braunschweig - Das Zweitliga-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 hat für die Eintracht ein teures Nachspiel. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bekannt gab, verurteilte das Sportgericht des Dachverbands den Club zu einer Geldstrafe von 94.725 Euro. Braunschweiger Fans hatten in der ersten Halbzeit des Spiels (1:0) am 19. März mehrere Leuchtraketen, Bengalische Feuer, Böller und Rauchkörper gezündet. Die Eintracht stimmte dem Urteil zu und darf bis zu 31.500 Euro der Summe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.