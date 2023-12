Berlin - Ein letztes Mal vor dem diesjährigen Weihnachtsfest stehen die Geschäfte in Berlin und Brandenburg an diesem Wochenende auch am Sonntag (ab 13.00 Uhr) für Weihnachtseinkäufe offen. Es ist der zweite verkaufsoffene Sonntag in der Adventszeit. „Wir erwarten den besten Tag des Jahres“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen. Traditionell sei der verkaufsoffene dritte Advent für den Einzelhandel einer der umsatzstärksten Tage im Jahr.

Nach einem guten Start laufe das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr inzwischen eher schleppend, hieß es vom Branchenverband. Mit dem Wetterumschwung sei auch die Konsumzurückhaltung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern zurückgekehrt. Insgesamt liege der Einzelhandel derzeit in etwa auf dem Umsatzniveau des Weihnachtsgeschäfts im vergangenen Jahr. Vergleichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 liege die Branche hingegen um sechs Prozent unter dem damaligen Niveau.