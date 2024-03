Zum letzten Mal für dieses Jahr hat die Leipziger Buchmesse am Sonntag ihre Pforten geöffnet. Schon in den Tagen zuvor waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher dort, um Neuheiten zu entdecken.

Leipzig - Nachdem sich schon in den vergangenen drei Tagen zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf der Leipziger Buchmesse getummelt haben, hat die Schau am Sonntag das letzte Mal für dieses Jahr ihre Pforten geöffnet. 2085 Aussteller aus 40 Ländern präsentieren Neuheiten, an den vier Messetagen waren insgesamt rund 100 Veranstaltungen geplant. Unter den Gästen hatte sich für Sonntag unter anderem der Kinderbuchautor Paul Maar („Eine Woche voller Samstage“) und die Fernsehmoderatorin und Wissenschaftsautorin Mai Thi Nguyen-Kim angekündigt.

Neben dem Programm in den Messehallen findet in der Stadt auch das Lesefest „Leipzig liest“ statt. Laut Veranstaltern waren rund 2800 Veranstaltungen geplant.

Insgesamt waren an den ersten beiden Tagen der Messe laut Veranstaltern bereits rund 88.000 Besucherinnen und Besucher gekommen. 2023 waren es in diesem Zeitraum 72.000. Nach einem positiven Vorverkauf wird in diesem Jahr mit einem Plus bei den Besucherzahlen gerechnet. Im vergangenen Jahr kamen 274.000 Menschen zur Messe, die als eine der wichtigsten deutschen Literaturschauen gilt.