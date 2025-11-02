Noch eine Runde mit dem Riesenrad drehen und ein letztes Lebkuchenherz ergattern: Die fünfte Jahreszeit in Bremen geht zu Ende - mit einer besonderen Tradition.

Bremen - Nach 17 Tagen Vergnügen endet der Bremer Freimarkt. Traditionell werden schwarz gekleidete Schausteller mit Zylinder und einem Sarg an den Fahrgeschäften vorbeiziehen und das Volksfest „beerdigen“, wie die Veranstalter ankündigten. Die Trauergesellschaft versüßt den Besuchern bei einem letzten Rundgang (20.30 Uhr) den Abschied mit Leckereien und roten Rosen.

Die Organisatoren hofften auf mehr als eineinhalb Millionen Besucherinnen und Besuchern beim Freimarkt. Fast 300 Geschäfte müssen in den nächsten Tagen abgebaut werden - darunter drei Zelte, mehr als 120 Imbisse sowie 15 Geisterbahnen und Karussells. Der Freimarkt ist eines der ältesten Volksfeste Deutschlands und eines der größten Norddeutschlands.