Luftaufnahme des LNG-Speicher- und Verdampfungs-Schiffes „Höegh Esperanza“ am LNG-Terminal Wilhelmshaven.

Oldenburg - Mit einer letzten Schweißnaht soll eine weitere Anbindungspipeline für das LNG-Terminal in Wilhelmshaven nach neun Monaten Bauzeit technisch fertiggestellt werden. Die letzte Naht soll am Donnerstag (13.30 Uhr) auf einer Baustelle im Kreis Ammerland geschweißt werden, wie der Energieversorger EWE mitteilte. Die Inbetriebnahme der neuen Leitung ist für Anfang 2024 geplant.

Mit der rund 70 Kilometer langen Pipeline will EWE angelandetes Flüssigerdgas (LNG) nach der Umwandlung in den gasförmigen Zustand zu seinen bestehenden Erdgasspeichern bei Jemgum im Landkreis Leer transportieren und so zur Energiesicherheit beitragen. Die Kapazität der Pipeline beträgt bis zu sechs Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr. Das genügt, um bis zu vier Millionen Haushalte zu versorgen.