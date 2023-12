Berlin - Letzte Pflichtaufgabe für Hertha BSC vor Weihnachten, wichtige Reise in den Ruhrpott für den 1. FC Union: Im Endspurt vor der kurzen Winterpause wollen die Berliner Clubs Aufwärtstrend und gute Stimmung nutzen. Die Eisernen gastieren am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum und können mit einem Sieg an dem Rivalen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorbeiziehen. Allerdings fehlt Union Nationalspieler Robin Gosens, für den das Fußball-Jahr wegen einer Verletzung beendet ist.

Bei der Hertha geht es im Duell mit Schlusslicht VfL Osnabrück am Samstag (13.00 Uhr/Sky) um die Fortsetzung einer erstaunlichen Serie von acht Spielen ohne Niederlage, sechs davon in der 2. Liga. Mit einem Erfolg hätten Pal Dardai und sein Team nach der Hinrunde die Aufstiegsplätze wieder im Blick. „Das letzte Spiel hat eine große Bedeutung, wir dürfen jetzt nicht nachlassen“, sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber.