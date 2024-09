Geht nach 16 Jahren an der Spitze der GDL in den Ruhestand: Claus Weselsky (Archivbild).

Berlin/Dresden - Das höchste Organ der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), die sogenannte Generalversammlung, kommt an diesem Montag in Dresden zusammen - und dürfte dort in den nächsten Tagen einen Nachfolger für den langjährigen Gewerkschaftsvorsitzenden Claus Weselsky bestimmen.

Nach 16 Jahren an der Spitze der Lokführervertretung und zahlreichen langwierigen Tarifauseinandersetzungen mit der Deutschen Bahn geht der 65-Jährige in den Ruhestand.

Designierter Nachfolger ist einer der bisherigen stellvertretenden Bundesvorsitzenden, Mario Reiß. Wie Weselsky ist Reiß gebürtiger Sachse. Der gelernte Schienenfahrzeugschlosser und Lokführer ist seit 1990 Mitglied der GDL und seit rund zwei Jahren stellvertretender Bundesvorsitzender.