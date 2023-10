Bibliotheken verstehen sich als Orte der Kultur und Bildung. Die 9000 Büchereien in Deutschland machen an einem bestimmten Tag auf sich aufmerksam - dank eines Bundespräsidenten. Auch in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Bibliotheken in Sachsen-Anhalt wollen am Dienstag mit Veranstaltungen und Aktionen auf ihre Bedeutung für Kultur und Bildung verweisen. Für den deutschlandweiten Tag der Bibliotheken hätten die Einrichtungen Lesungen, Führungen, Mitmachaktionen und Workshops organisiert, teilte der Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen Bibliotheksverband in Magdeburg mit. Es sei für jede Altersgruppe etwas dabei, hieß es.

In Sachsen-Anhalt gibt es rund 150 öffentliche Bibliotheken, zudem gibt einige Bibliotheken von Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten, die ebenfalls der Öffentlichkeit offen stehen. „Die Zahl der Bibliotheken ist rückläufig, was zu einem entscheidenden Teil an der Zusammenlegung von Zweigstellen liegt“, sagte Verbandssprecherin Constanze Plettner-Daumann der Deutschen Presse-Agentur. Im Jahr 2022 seien landesweit mehr als 4,85 Millionen Entleihungen und 1,5 Millionen Besucher gezählt worden.

Den Tag der Bibliotheken gibt es seit 1995. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker (1920-2015) hat ihn ins Leben gerufen, um die Leistungen und Angebote von Büchereien bekannter zu machen. Diese hätten nicht nur verschiedene Dimensionen, sondern auch unterschiedliche Spezialisierungen und Profile, hieß es.

So wollen die „Lebendigen Bücher“ der Freiwilligenagentur Magdeburg die Zentralbibliothek in der Landeshauptstadt besuchen. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um drei Menschen zwischen 18 und 77 Jahren, die aus ihrer Kindheit und ihrem Leben erzählen. Sie würden als „Geschichtsbuch“, „Reiseführer“ und „Schulbuch“ in die Bücherei kommen und Kindern von ihren Erlebnissen berichten.

Die Stadtbibliothek Dessau-Roßlau feiert in diesem Jahr 125. Geburtstag. Am Tag der Bibliotheken sei der offizielle Festakt der Stadt dazu geplant, hieß es vom Verband. In Bernburg im Salzlandkreis konnten Kinder ihre Kreativität bei einem Malwettbewerb ausleben, am Dienstag würden die siegreichen Bilder ausgezeichnet. In Wolmirstedt wollen Vorlesepaten kleine Bücherwürmer mit Geschichten begeistern und in Genthin stünden gruselige Halloween-Masken zum Basteln auf dem Programm. Schauspieler Michael Trischan („In aller Freundschaft“) lese in der Genthiner Stadtbibliothek unter dem Titel „Heiter und so weiter - Das Beste aus meinen Programmen“, heiß es.

Auch die Hochschule Magdeburg-Stendal beteilige sich am Tag der Bibliotheken. Sie wolle den Aktionstag nutzen, um eine Nutzerbefragung durchzuführen, um ein „besseres Verständnis für die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer zu bekommen. Zudem werde die Hochschulbibliothek einen neu gestalteten Arbeitsraum öffnen.

Am Aktionstag werde auch der mit 5000 Euro dotierte Bibliothekspreis der mittelständischen Wirtschaft für das Land Sachsen-Anhalt vergeben. Der alle zwei Jahre ausgelobte Wettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Motto „Der Kitt des Arbeitslebens: Bibliotheken als Schnittstelle zwischen Schule und (beruflicher) Karriere“. Er wird von den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern und dem Landesverband der Bibliotheken für gute Bildungskonzepte vergeben.