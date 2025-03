Hannover - Das Lernen mit Künstlicher Intelligenz (KI) soll stärker an Niedersachsens Schulen verankert werden. „Wir werden mit einem ersten Lern-Chatbot in diesem Jahr in die Pilotierung gehen mit einigen Schulen in Niedersachsen“, sagte Kultusministerin Julia Willie Hamburg bei einem Bildungskongress der Stiftung Niedersachsenmetall in Hannover. Es sei wichtig, ein für Schulen freigegebenes Tool zu haben, mit dem Lerninhalte angeboten werden können.

In der Pilotphase solle daher geklärt werden, wie gut das Lernen mit dem Bot funktioniert und wo es Fehler gibt. „Dann ist das Ziel, es irgendwann flächendeckend auszurollen“, sagte die Grünen-Politikerin.

Neben dem Einsatz als Lernmittel könne KI auch die Lehrkräfte entlasten, sagte die Ministerin weiter. So könnten die Lehrerinnen und Lehrer die Technologie zum Beispiel nutzen, um Hausaufgaben und Klausuren zu konzipieren und vorzukorrigieren oder auch um Elternbriefe in einfache Sprache zu übersetzen. „Es ersetzt nicht, dass man selbst drüberguckt“, sagte Hamburg. „Aber es ist ein sehr, sehr guter Ideengeber, ein Impulsgeber.“

Der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall forderte mehr Tempo von der Landesregierung, um KI an den Schulen zu integrieren. „Das KI-Rennen ist bereits im vollen Gange und wartet nicht auf Niedersachsen“, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt.