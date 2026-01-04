Bei einem Fanclub-Besuch spricht Nachwuchsstar Karl über seinen Traumverein – und denkt dabei nicht nur an den FC Bayern.

München - Die Frage eines Bayern-Fans hat Lennart Karl beim Besuch eines Fanclubs in die Bredouille gebracht. Ob er einen Traumverein außer Bayern München habe, wurde der 17 Jahre alte Offensivstar gefragt - worauf er mit einem Lächeln antwortete: „Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, da zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns.“

Seit dieser Saison überzeugt Karl bei den Bayern-Profis, für die er in bislang 22 Pflichtspielen auf sechs Tore und zwei Vorlagen kommt. Sein Vertrag in München gilt noch bis Sommer 2028. Das Portal transfermarkt.de gibt seinen Marktwert inzwischen mit 60 Millionen Euro an.