Auerbach - Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag Leitpfosten und Steine auf eine Bundesstraße in Auerbach (Vogtlandkreis) geworfen. Die Pfosten seien zuvor aus der Verankerung gerissen worden, wie die Polizei mitteilte. Sie sucht nun Zeugen des Vorfalls und ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in der Straßenverkehr. Verletzt wurde niemand.