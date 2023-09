Hannover - Am letzten Tag der Transferperiode hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 noch zwei Neuzugänge präsentiert. Stürmer Andreas Voglsammer und Mittelfeld-Talent Christopher Scott könnten bereits am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (13.30 Uhr/Sky) zum Einsatz kommen.

Der 31 Jahre alte Voglsammer wechselte am Freitag ablösefrei vom englischen Zweitligisten FC Millwall nach Hannover und erhielt dort einen Vertrag bis Juni 2025. Der 31-Jährige galt bis zur vergangenen Woche noch als Wunschkandidat des Erzrivalen Eintracht Braunschweig.

„Er hat eine hohe Intensität im Spiel gegen den Ball, verfügt über ein gewisses Tempo, ist unangenehm und kostet den Gegner Kraft“, lobte Trainer Stefan Leitl seinen neuen Stürmer am Freitag bei der Pressekonferenz zum Fürth-Spiel. Der erfahrene Spieler ist auch verpflichtet worden, um den vor der Saison erneut verjüngten Kader zu unterstützen. „Wir haben jetzt zwölf Spieler inklusive Enzo (Leopold), die unter 23 sind im Profi-Kader. Die jungen Spieler brauchen auch Halt und Erfahrung“, sagte Leitl. In Deutschland spielte Voglsammer unter anderem schon für Union Berlin, Arminia Bielefeld und den 1. FC Heidenheim.

Zuvor hatte Hannover 96 bereits Mittelfeld-Talent Christopher Scott als Neuzugang präsentiert. Nach Angaben des Clubs wird der 21-Jährige vom belgischen Meister FC Royal Antwerpen für ein Jahr ausgeliehen. Hannover erhält eine Kaufoption.

Der Deutsch-Ghanaer spielte in den Jugendmannschaften von Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München, bevor es ihn nach Belgien zog. „Christopher kann flexibel als Verbindungsspieler im Mittelfeldzentrum, auf der Zehnerposition sowie im Angriff eingesetzt werden. Ihn zeichnet eine außergewöhnliche Dynamik in seinen Aktionen aus“, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann.

Voglsammer, Scott sowie der in dieser Woche ebenfalls verpflichtete Muhammed Damar (1899 Hoffenheim) seien in Fürth bereits eine Option für den Kader oder sogar die Startelf, ließ Leitl vor dem Wiedersehen mit seinem früheren Verein durchblicken. „Alle drei Spieler haben die Vorbereitung bei ihren Vereinen absolviert. Sie sind in einem ordentlichen Zustand. Wir haben schon die Intention, alle drei mit in den Kader zu nehmen“, sagte er.