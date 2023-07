Lübeck - Die Leiterin des Lübecker Buddenbrookhauses, Birte Lipinski, wechselt an die Carl-von-Ossietzky-Universität im niedersächsischen Oldenburg. Von Januar 2024 an werde sie dort das Referat Forschung und Transfer leiten, teilte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Freitag mit. Ihr sei bewusst, dass sie das Buddenbrookhaus zu einem kritischen Zeitpunkt verlasse, sagte Lipinski. Aber sie wisse das Haus in guten Händen.

Das Literaturmuseum ist seit Anfang 2020 für einen Umbau geschlossen. Wegen eines Streits um den Denkmalschutz eines historischen Kellergewölbes muss das Bauvorhaben jedoch umgeplant werden. Die 1979 geborene Literaturwissenschaftlerin Lipinski hatte die Leitung das Hauses 2014 übernommen. Über ihre Nachfolge ist nach Angaben der Kulturstiftung noch nicht entschieden. Sie soll öffentlich ausgeschrieben werden.