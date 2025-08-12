Union Berlin kann derzeit nicht mit voller Kapelle trainieren. Das wird sich wohl auch bis zum Pokalspiel am Freitag nicht ändern.

Berlin - Ohne Diogo Leite, Josip Juranovic und Lucas Tousart hat Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin die Vorbereitungen auf das DFB-Pokal-Spiel der 1. Runde am Freitag (18.00 Uhr/Sky) beim Regionalligisten FC Gütersloh aufgenommen. Beim öffentlichen Training der Berliner bekamen die rund 200 Fans Außenbahnspieler Juranovic und Mittelfeldmann Tousart überhaupt nicht zu Gesicht. Das Duo soll auch für das Spiel in Gütersloh eher keine Option sein. Die beiden Profis fehlten angeschlagen bereits beim letzten Test gegen Olympiakos Piräus (0:1).

Innenverteidiger Leite schaute sich das Training zumindest von außen an. Beim Portugiesen, der seit Wochen mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird, sprach der Verein von individueller Trainingssteuerung.

Eine Verletzung war bei Leite von außen nicht zu erkennen. Der langjährige Stammspieler, der seit Sommer 2022 bislang 111 Pflichtspiele für die Eisernen bestritten hat, saß bei der Pflichtspiel-Generalprobe gegen Piräus 90 Minuten auf der Bank. Leite wurde von Tom Rothe vertreten, der auch in Gütersloh den Vorzug erhalten dürfte.