Leipzig - Nach Niederlagen in Wolfsburg und Manchester will RB Leipzig schnell wieder zurück in die Erfolgsspur. Am Samstag empfangen die Sachsen den 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga. Die Statistik ist aufseiten Leipzigs, der Club hat noch nie gegen einen Aufsteiger verloren. „Wir wissen um die Gesamtkonstellation und dass wir wieder mal ein Spiel gewinnen sollten“, sagte Trainer Marco Rose. Leipzig ist seit April zu Hause ungeschlagen, muss aber erneut auf Timo Werner verzichten. Der Stürmer fällt mit Adduktorenproblemen aus.