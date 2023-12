Leipzig - Xavi Simons ist rechtzeitig zum Bundesliga-Duell mit dem 1. FC Heidenheim wieder fit geworden. Der niederländische Nationalspieler steht am Samstag in der Startaufstellung von RB Leipzig. Simons war am Dienstag beim 2:3 bei Manchester City auf die rechte Schulter gestürzt und war für einen Einsatz fraglich. Der zuletzt erkältete Benjamin Henrichs ist ebenfalls wieder fit und verteidigt wie gewohnt auf der rechten Seite. In der Zentrale der Viererkette ersetzt Lukas Klostermann etwas überraschend Castello Lukeba.