In Bremen reicht es für RB Leipzig am Freitagabend zu einem 1:1. Damit ist die Wiedergutmachung fürs Hinspiel zumindest etwas geglückt. Dieses hatte der sächsische Fußball-Bundesligist 0:5 verloren.

Bremen - Die Bundesliga-Fußballerinnen von RB Leipzig haben im Abstiegskampf einen weiteren wichtigen Punkt geholt. Beim SV Werder Bremen kam der Aufsteiger am Freitagabend zu einem 1:1 (1:0). Die in die Startelf gerückte Barbara Brecht erzielte in der 18. Minute die Führung für die Gäste aus Sachsen, ehe Sophie Weidauer (56.) zum verdienten Ausgleich traf. Leipzig hat als Tabellen-Neunter vor den restlichen Begegnungen an diesem Wochenende fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Bremen bleibt Siebter.

Gegen die seit fünf Spielen sieglosen Bremerinnen hatten die Leipzigerinnen das Hinspiel unerwartet mit 0:5 verloren. Umso energischer gingen sie ins Spiel. Schon die erste Chance wurde genutzt. Vanessa Fudalla legte an der Strafraumgrenze quer nach rechts, von dort zog Brecht direkt ab und traf aus 15 Metern sehenswert ins Eck.

Nach dem Wechsel drückte Werder mehr, am langen Pfosten nahm Weidauer (56.) einen Ball volley und hämmerte ihn in die Mitte des Tores. Danach schenkten sich beide Teams nichts, es ging auf und ab. In der 87. Minute hatte Werders Sandra Starke aus 13 Metern den Sieg auf dem Fuß, doch die Gästeabwehr konnte den Ball gerade noch blocken. So blieb es beim Remis.