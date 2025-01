Noch gibt es bei RB Leipzig keine großen Vollzugsmeldungen in Sachen Personal. Nur eine Leihe wird geändert. Unterdessen arbeitet Sport-Chef Schäfer weiter an zwei wichtigen Winter-Transfers.

Leipzig - Während RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer weiter an den Verpflichtungen von Ridle Baku und Noah Okafor arbeitet, ist eine Personalie bereits fix. Die Leihe von Yannick Eduardo wird geändert. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer, der beim Fußball-Bundesligisten bis 30. Juni 2027 Vertrag hat, wird ab sofort an den niederländischen Zweitligisten FC Emmen verliehen, teilte RB mit. Damit endet zugleich die Leihe an den niederländischen Zweitligisten De Graafschap Doetinchem, für den der ehemalige U19-Spieler seit dem vergangenen Sommer spielte.

Schäfer ist parallel weiter an den Verpflichtungen von Wolfsburgs Baku und Okafor vom AC Milan dran. Der Schweizer Stürmer Okafor, der erst im Sommer 2023 vom FC Red Bull Salzburg zu Milan gewechselt war, wäre eine Alternative im RB-Angriff, da André Silva den Club verlassen soll. Zudem soll er die Konkurrenzsituation im Sturm verbessern, wo die gesetzten Benjamin Sesko und Loïs Openda gerade im vergangenen November große Leistungsschwankungen hatten.

Neuer Anlauf bei Baku

Auch bei Abwehrspieler Baku will RB nichts unversucht lassen. Der 26-Jährige soll auf der rechten Seite ein Ersatz für den verletzten Nationalspieler Benjamin Henrichs (Achillessehnenriss) sein. Beide Clubs seien im Austausch, allerdings liege man bei der Ablösesumme noch auseinander. Da der Vertrag von Baku im Sommer ohnehin ausläuft und er dann ablösefrei zu haben wäre, hoffen die Leipziger auf ein Entgegenkommen der Wolfsburger um Ex-Trainer Ralph Hasenhüttl. Allerdings verlange der VfL-Cheftrainer dafür einen Ersatz.