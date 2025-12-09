Afrika Cup mit der Elfenbeinküste statt Bundesliga mit RB Leipzig: Die Sachsen müssen auf Shootingstar Yan Diomande in mindestens einem Pflichtspiel verzichten.

Leipzig - Saison-Entdeckung Yan Diomande von RB Leipzig ist ins Aufgebot des deutschen WM-Gegners Elfenbeinküste für den Afrika Cup berufen worden. Das Kontinentalturnier startet am 21. Dezember, die Pflicht zur Abstellung der Profis beginnt bereits am 15. Dezember. Das bedeutet, dass bereits das letzte RB-Spiel des Jahres in der Bundesliga am 20. Dezember (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen ohne den Rechtsaußen stattfinden wird, wie die Sachsen mitteilten.

Für wie viele Spiele der 19 Jahre alte Dribbelkünstler fehlen wird, hängt vom Turnierverlauf ab. Die Elfenbeinküste spielt in der Vorrunde am 24. Dezember gegen Mosambik, am 28. Dezember gegen Kamerun sowie am 31. Dezember gegen Gabun. Übersteht das Team die Vorrundengruppe und schafft es bis ins Viertelfinale, würde dieses am 10. Januar über die Bühne gehen.

Womöglich auch Liga-Topspiel betroffen

An diesem Tag startet die Bundesliga wieder und RB muss zum FC St. Pauli reisen. Das Finale des Afrika Cups ist für den 18. Januar terminiert. An diesem Tag gibt es auch das Bundesliga-Topspiel der Leipziger gegen den FC Bayern München.

„Natürlich ist es so, dass wir gern immer alle Spieler da hätten. Allerdings ist es auch unser Ziel, Spieler so weiterzuentwickeln, dass sie für ihr Heimatland spielen können“, sagte RB-Trainer Ole Werner zur Problematik um Diomande.

Deutschland spielt bei der WM 2026 das zweite Gruppenspiel am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste.