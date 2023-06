Leipzig - Dani Olmo fällt für das Halbfinale seiner Spanier in der Nations League gegen Italien aus. Das teilte der deutsche Pokalsieger am Montag mit. Der 25 Jahre alte Olmo, der seinen Vertrag in Leipzig gerade erst bis 2027 verlängert hat, habe muskuläre Probleme. Sollte die spanische Fußball-Nationalmannschaft das Finale am Sonntag erreichen, könnte es für einen Einsatz des offensiven Mittelfeldspielers reichen.