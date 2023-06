Sanoussy Ba von RB Leipzig am Ball.

Leipzig - Abwehrtalent Sanoussy Ba vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wird nach Österreich verliehen. Wie der Verein am Dienstag auf seiner Internetseite mitteilte, wechselt der 19-Jährige für ein Jahr zum Linzer Athletik-Sport-Klub (LASK). Ba hatte im Sommer 2022 seinen ersten Profivertrag bei den Sachsen unterschrieben und kam in drei RB-Pflichtspielen zum Einsatz. In der österreichischen Liga soll der U19-Nationalspieler „Spielpraxis sammeln, um die nächsten Entwicklungsschritte gehen zu können“, wie Leipzig mitteilte.